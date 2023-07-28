TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mehmet Can Aydın'ı kiraladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre bordo-mavililer Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

9 Şubat 2002 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Übach-Boscheln Jugend'de başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti. 2014'te Schalke altyapısına transfer oldu. 2021 yılında ise A takıma yükseldi. Defans hattında oynayan Mehmet Can Aydın, sağ bek olarak görev yapıyor. 21 yaşındaki genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.