Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mehmet Can Aydın'ı kiraladı!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mehmet Can Aydın'ı kiraladı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre bordo-mavililer Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:10
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mehmet Can Aydın'ı kiraladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre bordo-mavililer Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

9 Şubat 2002 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Übach-Boscheln Jugend'de başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti. 2014'te Schalke altyapısına transfer oldu. 2021 yılında ise A takıma yükseldi. Defans hattında oynayan Mehmet Can Aydın, sağ bek olarak görev yapıyor. 21 yaşındaki genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

DİĞER
atv’nin yeni dizisi “Safir”in çekimleri Kapadokya’da başladı
Cuntacı Ekrem İmamoğlu'ndan ABD ve FETÖ kokan hamleler! Kılıçdaroğlu'na güçsüz, partizan ve korkak lider iması! Kürtlere özerklik, Alevilere statü
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orsic ülkesinde ameliyat edildi!
Fırtına iki yıldız için son kez atakta!
Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet
CUMA HUTBESİ | 28 Temmuz Cuma
AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic ülkesinde ameliyat edildi! Orsic ülkesinde ameliyat edildi! 11:21
Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... 11:17
Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... 11:12
UEFA'dan İtalyan devine men! UEFA'dan İtalyan devine men! 10:46
Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! 10:20
Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! 10:16
Daha Eski
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin... UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin... 10:11
Tahkim Kurulu Başkanı Artuç hayatını kaybetti! Tahkim Kurulu Başkanı Artuç hayatını kaybetti! 09:45
O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur" O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur" 09:39
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı 09:19
Kartal'dan orta sahaya çifte atak! Kartal'dan orta sahaya çifte atak! 00:51
F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! 00:49