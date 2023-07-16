Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Belotti heyecanı! Bedavaya gelecek

Trabzonspor'da Belotti heyecanı! Bedavaya gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da golcü arayışları sürüyor. Forvet hattında yıldız bir ismi dahil etmek isteyen yönetimin son gözdesi Andrea Belotti oldu. İtalyan medyası transfer için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | TS SPOR HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:31
Trabzonspor'da Belotti heyecanı! Bedavaya gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gözler kadroya katılacak isimlere çevrildi. Transfer operasyonuna başlayan Fırtına forvet arayışlarında Bruno Petkovic'i ilk sıraya koyan Trabzonspor'un adı bir kez daha Andrea Belotti'ye kancayı taktı.

Karadenizgazete'nin Football-İtalia'dan yaptığı habere göre, bordo-mavili kulübün radarında İtalyan yıldızın olduğunu duyurdu.

Haberde Roma'nın kadrosundan göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi. Belotti'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Bonservis bedeli 8 milyon euro'yu buluyor. Ancak Football-İtalia haberinde, Trabzonspor'un oyuncuyu bonservissiz şekilde almak istediğini duyurdu.

DİĞER
Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan'a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere'den olay yorum! "Buram buram torpil kokuyor"
Daha 19 yaşındaydı! Girdiği mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Aileden skandal ifadeler
F.Bahçe'den bir bomba daha! Bedavaya geliyor
Milano'da transfer zirvesi! İkna turu başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına aynı tarifeden devam!
Bjelica'dan telefon! Trabzon'a çağırdı
DGS puan hesaplama 2023 | 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan?
2023 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı
İstanbul barajlarında son durum 16 Temmuz Pazar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş F.Bahçe itirafı! "Dönmek istedim ama..." Flaş F.Bahçe itirafı! "Dönmek istedim ama..." 15:16
Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da! 15:13
G.Saray'ın hazırlıkları sürüyor! G.Saray'ın hazırlıkları sürüyor! 15:10
Fırtına aynı tarifeden devam! Fırtına aynı tarifeden devam! 14:34
Kerem'e teklif geldi! G.Saray'ın kararı... Kerem'e teklif geldi! G.Saray'ın kararı... 14:24
Beşiktaş - Strasbourg maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Strasbourg maçı hangi kanalda? 14:10
Daha Eski
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı hangi kanalda? 14:03
F.Bahçe'de Szymanski ilk idmanına çıktı! F.Bahçe'de Szymanski ilk idmanına çıktı! 13:56
Çin - Türkiye maçı saat kaçta? Çin - Türkiye maçı saat kaçta? 13:48
ABD - Polonya voleybol maçı hangi kanalda? ABD - Polonya voleybol maçı hangi kanalda? 13:38
Kartal'dan stoper girişimi! Arsenal'in yanıtı... Kartal'dan stoper girişimi! Arsenal'in yanıtı... 13:30
Darüşşafaka Berk Demir'i kadrosuna kattı! Darüşşafaka Berk Demir'i kadrosuna kattı! 13:09