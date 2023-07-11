Gomez’e yeni talip

Olympiakos'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'e yeni bir talip daha çıktı. Deportivo'nun da tecrübeli forveti renklerine katmak için uğraştığı kaydedildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu için Deportivo'nun da 2.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Bordo-mavililer, daha yüksek bir bonservis düşünüyor.

Bjelica beğeniyor

Slovenya Kampı, Nenad Bjelica'nın Maxi Gomez hakkındaki fikirlerinin de değişmesine neden oldu. Kalitesi bilinen 26 yaşındaki oyuncu yüksek maaş aldığı için gönderilmek isteniyordu. Ancak kampta gösterdiği ekstra performansla Hırvat hoca yönetimle bir görüşme kararı aldı. Güçlü bir teklif gelmezse M. Gomez'den sezon içinde faydalanabileceğini yönetime iletecek

Millilere 2 saat

Slovenya Kampı'nda teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncuları ikiye ayırdı. İlk günden itibaren kampta olan futbolcular 1 saatlik bir antrenman gerçekleştirirken, Milli Takım sonrasında tatile çıkan oyunculara farklı tarife uygulandı. Onlar 2 saatlik bir çalışma yaptılar. Bjelica ekstra yüklemelerle, milli futbolcuların diğer oyuncuların fiziksel seviyesine gelmesini planlıyor.

Merhaba beyler

Fırıtna'nın ülke milli takımlarına giden yabancı oyuncuları önceki gece geç saatlerde Slovenya Kampı'na katıldılar. Anastasios Bakasetas, Manolas Siopis, Mahmoud Trezeguet, Enis Bardhi, Jens Styger Larsen ve Dimitrios Kourbelis kampa ulaştılar. Bakasetas kendilerini karşılayan takım arkadaşları ve kulüp personeline Türkçe "Merhaba Beyler" diye seslendi.

4-3-3 çalışıyorlar

Milli oyuncuların da gelmesiyle birlikte Nenad Bjelica yeni sezonda oynatacağı sistem üzerinde çalışmaları sıklaştırdı. Gelecek sezon 4-3-3 sistemini ana plan olarak kullanmayı düşünen Hırvat çalıştırıcı antrenmanda bu oyunun gereksinimlerini öğrencilere aktardı. Hücumda ve savunmada neler istediğini tek tek anlattı.

34'e yükseldi

Karadeniz ekibinin dünkü çalışmasına Hajduk Split maçında sakatlanan Joaquin Fernandez katılmadı. Milli takımlarından dönen oyuncuların da yer almasıyla birlikte antrenmandaki futbolcu sayısı 34'e çıktı. Vize sorunu halledilen Hakan Yeşil de kampa dahil olacak. Nenad Bjelica, kamp sonrası sayıyı kademeli olarak düşürecek.

Eren'e çifte kanca

Bordo-mavili ekibin sol beki Eren Elmalı'ya iki İtalyan ekibi birden talip oldu. TMW'nin haberine göre hem Bologna hem de Sassuolo kanca attı. İtalyan basını Eren'in farklı pozisyonlarda oynayabilmesi nedeniyle değerli bir futbolcu olduğunu yazdı. İlgi kağıtlarını gönderecekler.