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Yolcular hazır

Trabzonspor yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor. Bu konuda fazla da zorlanmayacak. Fode Koita'ya takım bulması için izin verilmişti. Montasser Lahtimi ise izinli olmamasına rağmen idmanlara katılmadı. Bu iki oyuncunun kontratı fesih edilecek. Djaniny Semedo ve Flavio'nun satışı bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Yolcular hazır

Trabzonspor yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor. Bu konuda fazla da zorlanmayacak. Fode Koita'ya takım bulması için izin verilmişti. Montasser Lahtimi ise izinli olmamasına rağmen idmanlara katılmadı. Bu iki oyuncunun kontratı fesih edilecek. Djaniny Semedo ve Flavio'nun satışı bekleniyor. Her iki futbolcuya Arap kulüplerinden ilgi var. Djaniny'nin buradan bir takım bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı Flavio'yu ülkesinden Cruzeiro da istiyor. Ancak bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Fırtına ise bonservis almadan göndermeyi düşünmüyor.

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