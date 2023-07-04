Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Marek Hamsik kalitesinde 30 yaş üstü bir oyuncu bulmaları haline alabileceklerini söylemesi taraftarları heyecanlandırdı. Bordo-mavili taraftarların gönlünde Hırvat orta saha oyuncusu yatıyor. İşte detaylar...(TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 14:47
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı

UEFA Avrupa Ligi'ni 7'nci kez kazanan Sevilla'nın yaşadığı maddi kriz nedeniyle kadrosundaki tüm oyuncuları satışa çıkarması, Trabzonsporlu taraftarların iştahını kabarttı.

İspanyol ekibinin Hırvat yıldızı İvan Rakitic'i Fırtına'da görmek isteyen taraftarlar, "Başkan Ertuğrul Doğan'ın, 'Marek Hamsik kalitesinde 30 yaşını geçen bir oyuncu bulursak alırız' söz var. İşte o yıldız İvan Rakitic. Başkaları almadan hemen talip olalım. İvan Rakitic Trabzonspor'a çok yakışacak" dediler. Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki Rakitic'in 1 yıl daha Sevilla ile sözleşmesi bulunuyor.

La Liga'da 420 maça çıkan İvan Rakitic, 58 gol attı, 70 de asist yaptı.

DİĞER
Tanıyabilene aşk olsun! Şahin Kendirci'nin yeni imajına eleştirileri yağmuru!
17’lik genç delikanlı oldu! Tuğba Coşkun oğlu Ali Sadi ile pozunu paylaştı! İlk yorum baba Mehmet Ali Erbil’den! “İnanmıyorum...”
Tavares'ten haber var! Geleceği belli oldu
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar...
Fırtına'ya 1.91'lik kule! Transfere sıcak bakıyor
Bakan Işıkhan'dan memura ara zam açıklaması
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları son durum
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı 14:18
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! 14:02
Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? 12:39
Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... 12:31
F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! 11:50
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 11:08
Daha Eski
Kartal'a bedava stoper! Teklif yapıldı Kartal'a bedava stoper! Teklif yapıldı 10:41
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! 10:19
Arda Güler için iki yeni iddia! Arda Güler için iki yeni iddia! 09:33
Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı 01:12
Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! 00:44
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor 00:08