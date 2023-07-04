TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı

UEFA Avrupa Ligi'ni 7'nci kez kazanan Sevilla'nın yaşadığı maddi kriz nedeniyle kadrosundaki tüm oyuncuları satışa çıkarması, Trabzonsporlu taraftarların iştahını kabarttı.

İspanyol ekibinin Hırvat yıldızı İvan Rakitic'i Fırtına'da görmek isteyen taraftarlar, "Başkan Ertuğrul Doğan'ın, 'Marek Hamsik kalitesinde 30 yaşını geçen bir oyuncu bulursak alırız' söz var. İşte o yıldız İvan Rakitic. Başkaları almadan hemen talip olalım. İvan Rakitic Trabzonspor'a çok yakışacak" dediler. Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki Rakitic'in 1 yıl daha Sevilla ile sözleşmesi bulunuyor.

La Liga'da 420 maça çıkan İvan Rakitic, 58 gol attı, 70 de asist yaptı.