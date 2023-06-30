TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı

Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.
Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.
Hürriyet'te yer alan haberde yeniden çıkış arayan 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile her konuda anlaştı.
2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşme bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.