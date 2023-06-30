TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı

Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.



