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TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Yusuf Yazıcı, geçici sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Bonservisi Lille'de bulunan yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig deviyle görüşmelerde bulunan 26 yaşındaki oyuncu, transferde anlaşma sağladı. İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 14:59
TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı

Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı

Hürriyet'te yer alan haberde yeniden çıkış arayan 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile her konuda anlaştı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig deviyle anlaştı

2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşme bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.

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