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TRANSFER HABERİ | Fırtına'da Joaquin Fernandez heyecanı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, orta saha Kourbelis'in ardından ikinci transferi Joaquin Fernandez'i bitirdi. Bordo mavililer 27 yaşındaki İspanyol stoperi heyecanla beklemeye başladı. İşte transfere dair ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Fırtına'da Joaquin Fernandez heyecanı!

İspanya ekibi Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile anlaşmaya varılırken, oyuncu 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında yer alacak. 27 yaşındaki sol ayaklı stoper, sözleşme imzalamak üzere bu akşam İstanbul'da olacak ve yarın akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Ön libero mevkiinde de oynayabilen oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayarak cuma günü ilk antrenmana çıkacak.

HEP İSPANYA'DA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Real Valladolid formasıyla La Liga'da 27 maça çıkan İspanyol futbolcu, 1 de gol atmıştı. Fernandez, kariyeri boyunca hep İspanya takımlarında oynadı. Almeria'nın altyapısında yetişip, profesyonel olan dev stoper, 2018'de 1.1 milyon euro bonservisle Real Valladolid'in yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan ve 1 asist yapan Fernandez'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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