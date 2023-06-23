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Koita kadro dışı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya kiraladığı Koita sadece 14 maçta oynamış ve 3 gol atmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Koita kadro dışı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya kiraladığı Koita sadece 14 maçta oynamış ve 3 gol atmıştı. Beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki forvet, yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakıldı. Gineli oyuncu kampa götürülmeyecek.

Gudelj el yaktı

Fırtına'nın, Sevilla ile sözleşmesi biten Nemanja Gudelj'i gündemine aldığı ortaya çıktı. Bu sezon Sevilla ile 53 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Sırp ön liberonun yüksek imza parası talebiyle geri adım attığı belirtildi

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