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TRANSFER HABERİ | Fırtına'dan Philip Zinckernagel hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Bordo mavililerde gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ederken Fırtına'nın Danimarkalı golcü Philip Zinckernagel için sıcak temasa geçmek üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Fırtına'dan Philip Zinckernagel hamlesi!

Bordo -mavili yönetim, daha önce de gündeme gelen Philip Zinckernagel'in peşinde. Norveç'te Bodo- Glimt forması giyerken attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken ve başta Trabzonspor olmak üzere Türk takımlarının radarına giren başarılı futbolcu, İngiliz temsilcisi Watford'a transfer olmuştu.

Watford'da pek istediğini bulamayan ve Nottingham Forest'a kiralanan Danimarkalı oyuncu geçen sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standart Liege'e kiralanmıştı.

Sezonun sona ermesiyle Olympiakos'a dönen 28 yaşındaki futbolcu skorer kimliğiyle ön plana çıkıyor; bir sezonda 19 gol, 24 asist... Bjelica'nın liste başı isimlerinden olan Zinckernagel transferinde yol almak isteyen Karadeniz devi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Yunan ekibine kiralık teklifinde bulundu. Ancak Olympiakos kabul etmedi. Yönetim, bu kez, "1.5 milyon euro'ya bu işi sonlandıralım" önerisini götürdü. Kabul edilirse, Zinckernagel imza atacak

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