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TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'nın soluna Gineli! Tam bir top cambazı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanada Mislav Orsic’i düşünüyordu ancak ilerleme kaydedemedi. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Fırtına, François Kamano ile ilk teması kurdu. Yönetim, Gineli yıldızdan haber bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'nın soluna Gineli! Tam bir top cambazı

Trabzonspor, mali zorluklar nedeniyle bonservisli oyuncularla yaptığı transfer görüşmelerinde çabuk ilerleme kaydedemiyor. Fırtına'nın sol kanat için istediği oyuncuların başında Southampton'dan Mislav Orsic geliyor. Ancak Hırvat oyuncu konusunda istenilen mesafe kat edilemedi. Bu transferde bir sonuç alınamaması ihtimalini düşünen yönetim alternatif isimlere de yönelmeye başladı. Bunlardan biri de Lokomotiv Moskova ile kontratı sona eren, bir başka deyişle bonservisi elinde bulunan François Kamano.

SOMUT ADIMLAR GELECEK

Bordo-mavili ekip, Mislav Orsic için bir süre daha görüşmelerini sürdürecek. Ancak yine net bir yaklaşma olmazsa François Kamano için somut adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 6 gol 4 asistlik katkı yapan 27 yaşındaki Gineli kanat oyuncusuyla ön temas kuruldu. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Kamano, temposu yüksek bir oyuncu. Aynı zamanda çabuk hızlanıyor. Üstün bir çalım yeteneği var. Topsuz oyunda da etkili. Gösterişli oyun tarzıyla taraftarların da gözdesi.

Francois Kamano, kariyerinde 3 kulüpte forma giydi. Bastia, Bordeaux ve Lokomotiv Moskova'da toplam 280 maça çıktı. 56 defa fileleri havalandırdı. 23 de asisti bulunuyor. 35 defa sarı kartla cezalandırıldı. 3 kırmızı kart gördü.

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