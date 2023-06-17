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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Koffi Djidji hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin son olarak 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Koffi Djidji ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Koffi Djidji hamlesi!

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Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis ile anlaşan Trabzonspor yönetimi, Orsic ve Petkovic için yoğun temaslarını sürdürüyor. Takviye planlanan diğer mevkiler için de hareketlilik var. Bunlardan biri stoper pozisyonu. Teknik direktör Bjelica, yüksek maaş alan Bartra ve Denswil'le yolların ayrılması halinde en az 2 oyuncu istiyor. Alexander Djiku'yu ikna edemeyen, Lubomir Satka ile görüşen Karadeniz devinin listesine giren son isim Koffi Djidji. Fransa ve Fildişi Sahili pasaportu bulunan 30 yaşındaki savunmacının İtalya Serie A ekibi Torino ile sözleşmesi sona erdi.

NANTES'TA DA FORMA GİYDİ

Karadeniz devinin kurmayları, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile ilk teması kurdu ve şartları sordu. Torino ile 99 maça çıkan Djidji, fileleri 1 kez sarstı. Son derece hızlı, güçlü, dengeli olan tecrübeli futbolcu, tam bir top kapma uzmanı. Teknik direktör Bjelica'nın alınabileceği yönünde onay verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisinin elinde olması Trabzonspor için büyük avantaj. Daha önce de Nantes takımında 11 kez forma giyen Koffi Djidji, tecrübesiyle Karadeniz devinin defansını toparlayacak bir isim olarak öne çıkıyor.

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