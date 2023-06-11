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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Uğurcan'a Avrupa izni!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki file bekçisiyle Roma'nın ilgilendiği öne sürülmüştü. Trabzonspor yönetiminin Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan Uğurcan'a engel olmayacağı öğrenildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Uğurcan'a Avrupa izni!

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Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise söz konusu iddialara ilişkin "Takım kaptanını rakibe göndermem" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da tecrübeli eldiven ile Roma'nın ilgilendiğini dile getirmişti.

Sabah'ın haberine göre; kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlayan Uğurcan'ın Roma'ya sıcak baktığı, iki kulüp arasında yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki kalecinin Avrupa'ya gitme arzusuna olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

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