Nenad Bjelica kulüp için şans

Tekelioğlu "Bjelica, Trabzonspor için bir şans. Hırvatistan ve orta Avrupa'daki yetenekli oyuncuları kulübe kazandırabileceğini düşünüyorum. Hem yurt içinden hem de dışarıdan genç futbolcular kadroya katılıp yeni bir iskelet oluşturulmalı" diye konuştu.

HEDEF BAŞTAN DOĞRU KONULMALI

Sadi Tekelioğlu şunları söyledi: Trabzonspor hedefi baştan doğru şekilde belirlemeli. Ligde ilk 4'ü ve Türkiye Kupası'nı hedef olarak önüne koymalı. Hedef direkt şampiyonluk olarak konulursa yine yüksek bedeller ödenebilir. Bjelica'nın oynattığı futboldan memnunum. Dik oynatıyor. Trabzonspor çok pozisyona giriyor, çok gol atıyor"