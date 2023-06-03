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TRABZONSPOR ALANYASPOR ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Alanyaspor maçıyla sürüyor. 37. hafta müsabakası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Kririk müsabakada iki ekip de mutlak 3 puan almak istiyor. Trabzonspor kazanırsa bu sezon ilk defa 3'te 3 yapmış olacak. Müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 17:10
TRABZONSPOR ALANYASPOR ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Larsen, T. Altıkardeş, Hüseyin, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Bardhi, Trezeguet, Umut.

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fatih, Ümit, Y. Özdemir, Eduardo, Fer, Oğuz, Doumbia, Erencan, Candeias.

BJELICA YÖNETİMİNDE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek. Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

HAMSIK'E VEDA

Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.

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