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Trabzonsporlu Marek Hamsik futbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, düzenlenen basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:42
Trabzonsporlu Marek Hamsik futbolu bıraktığını açıkladı

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, düzenlenen basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu. Slovak yıldız, "Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." açıklamasını yaptı.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Bütün oynadığım futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Son maçların tadını çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

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