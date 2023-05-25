Trezeguet kalabilir

Nwakaeme'nin yerine transfer edilen Trezeguet, zaman zaman eleştirilse de bordo-mavili takımın en skorer ismi... Son olarak Karagümrük maçında 2 kez fileleri havalandıran Mısırlı yıldız; 26 lig karşılaşmasında 10 gol kaydetti, 5 de asist yaptı. Suudi Arabistan ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği 28 yaşındaki kanadın, 5-6 milyon euro civarı bir teklif gelmesi halinde satılması düşünülüyordu.



Ancak hem Fenerbahçe hem de Fatih Karagümrük karşılaşmalarında sergilediği oyun kafaları iyice karıştırdı.