Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Trezeguet, ilk sezonunda santrfor oyuncuları Umut Bozok ve Maxi Gomez'in gollerinin toplamı kadar rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:25
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin yerine kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu, ligde 26 maçta 1982 dakika forma giyerek 10. golüne ulaştı.

Trezeguet, bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan bordo-mavili takımda çift haneli sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

SANTRFORLARIN TOPLAMI

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, 24 maçta 5 gol kaydetti.

Uruguaylı forvet Maxi Gomez de 26 maçta 5 golde kalırken Trezeguet, bu oyuncuların toplam sayısına ulaşarak takımının da en golcü oyuncusu oldu.

20 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı maçlarda 20 puan toplama başarısı gösterdi.

Ligde 51 puanla 6. sırada bulunan bordo-mavili takım, Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol kaydettiği maçlarda Hangi Kredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş, Trabzon'da Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbulspor'u 4-0, Fraport TAV Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, ligin son 2 haftasında Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

DİĞER
Pelin Karahan'a eşi Bedri Güntay'dan jest üstüne jest! Kesenin ağzını açtı! Tam 5 tane...
Demet Özdemir boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinde! "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde" Evden çıkarken görüntülenince...
Gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un listesi
Liverpool'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına için kulübüne rest çekti!
Trabzonspor farka koştu!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajlarında son durum 23 Mayıs Salı
Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia'nın menajerinden flaş itiraf! Transferi... Valencia'nın menajerinden flaş itiraf! Transferi... 12:06
Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları 12:05
F.Bahçe'den Samet Akaydın açıklaması! F.Bahçe'den Samet Akaydın açıklaması! 11:48
Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı Trezeguet gol sayısında forvetleri yakaladı 11:25
F.Bahçe 18. final için sahada F.Bahçe 18. final için sahada 11:23
Play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu Play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu 11:20
Daha Eski
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor 11:17
Gedson'a sürpriz talip! Gedson'a sürpriz talip! 11:10
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 11:06
Gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un listesi Gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un listesi 10:55
Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi 10:40
İsmail Köybaşı en golcü sezonunu yaşadı! İsmail Köybaşı en golcü sezonunu yaşadı! 10:15