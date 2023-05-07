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Karar Bjelica’nın

Trezeguet, Arap yarımadasından teklifler alıyor. Sezon bitiminde birçok oyuncu ayrılacak ancak aralarında Mısırlı yıldız olacak mı, kararı Bjelica verecek. Hırvat hocanın cazip bir öneri gelmesi durumunda tecrübeli oyuncunun ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
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