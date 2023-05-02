Daha ileri gideceğiz!

Karadeniz temsilcisinin paylaştığı ve rekorlar kıran videoda kaptan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz hem sezon boyunca yaşadıklarını hem de şampiyonluk günündeki anılarını paylaştı. Bordo-mavili kulübün hesabından özel görüntüler eşliğinde yayınlanan videoda futbolcuların anıları hem güldürdü hem de duygulandırdı. İşte o paylaşımlar:

ABDÜLKADİR ÖMÜR:

Son düdükten sonra taraftarlar sahaya girer diye hayal ediyorum. Her şeyimizi alırlar. Formamızı, şortumuzu, kramponumuzu... Dorukhan'a diyorum ki o kadar insanın içinde ağlarsam, gel yanıma sarıl bana ki kimse görmesin ağladığımı. Ben 7-8 yaşında Trabzonspor'un kapısından içeri girdim. Şimdi 23 yaşındayım. 16 yıl oldu. A Takım'da 7'nci yılım. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum.

DORUKHAN TOKÖZ:

Maçta önce Uğurcan'a dedim ki: Ben bu maç sağ bek oynuyorum. İkinci yarı arka kaleyi al ki tünele yakın olayım. Maçı yenersek kaçayım yoksa içeri giremeyiz. Uğurcan penaltı kurtardı, ben gol attım, Abdülkadir asist yaptı. Aklıma 'Dorukhan attı, şampiyonluk geldi' sözü geldi. 'Gol atar mıyım?' dedim. Maç sonunda Abdülkadir'in rahatsızlandığı haberi geldi. Dedim onu bulmamız lazım. Varlığı yokluğu bir. Son maçta o adrenalinle hiç yorulmadım. Bir 90 dakika daha oynardım. Şampiyon olduk. Taraftar sahaya girdi, kutlamalar başladı. Yemin ediyorum hayatımda hiç bu kadar yorulmadım. Biri dedi ki Uğurcan yok. 25 dakika sonra soyunma odasına geldi. Uğurcan kaleden çıkıp içeri girememiş. Taraftar bir oraya götürmüş onu bir buraya. Yarım saat sonra bulduk onu. İyi ki de taraftar sahaya girmiş. Harika bir görüntü oldu.

ERCE KARDEŞLER:

Bitiş düdüğü çaldı. Abdülkadir ile göz göze geldik. Sarıldık. Birbirimizi sakın bırakmayalım dedim. Sonra bir baktım biri yerde. Taraftarlarımızdan biri sandım. Baktım Abdülkadir. Öyle görünce başladım ağlamaya.

UĞURCAN ÇAKIR:

Şampiyon olunca hemen içeri girmedim. O anı taraftarlarımızla birlikte yaşamak istedim. İnşallah ileride görüp o anları tekrar hatırlayacağım.