KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut

44. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 43 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 21 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 50 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 68 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 21 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 4 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 23 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 24 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın, Süper Lig'de 5 maç yönetti. Bu maçların 3'ünü ev sahibi, 2'sini ise deplasman takımları kazandı.