7 senenin en düşüğü

Fırtına, ligde 29 maçta elde ettiği 45 puanla son 7 sezonun en az puan topladığı dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer, 29. maçlar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçen sezon 70 puan kazanarak ulaştı.



Hazırlık başladı

Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini geride bırakmak isteyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasını BAY geçti. 32'nci haftada Konyaspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.



İçeride bayram

Fırtına bu sezon iç sahada 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda ise 14 maçta biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 8 kez yenildi. İç sahada 16 gol averajı elde etmeyi başardı.



Averajı -12

Fırtına, dış sahada bu sezon 14 maçta 19 gol atıp, kalesinde 31 gol gördü ve - 12 averajla ligin en kötü averajına sahip olan takımlardan biri. Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın haricinde Giresunspor (-17), Alanyaspor (-16) averajda.



Çok gol yedi

Trabzonspor, deplasmanda en çok gol yiyen 3. takım. Bordo-mavililer, kalesinde gördüğü 31 golün 21'ini ise mağlup olduğu 8 maçın 5'inde yedi. Antalyaspor'a 5-2, A. Demir'e 3-2, Karagümrük'e 4-1, Alanya'ya 5-0 ve Sivas'a 4-1 kaybetti.