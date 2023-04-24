TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Krasso bombası! Bjelica onay verirse bitecek

SÖZLEŞMESI SEZON SONUNDA BİTİYOR
Bu arada yönetim, Bjelica'dan önce scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Jean-Philippe Krasso ile temaslara başlamıştı. Fildişi Sahilli forvet oyuncu ile ilgili görüşler Bjelica'ya iletildi. O da 25 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladı ve yakında kararını açıklayacak. Fransa 2. Ligi'nde bu yıl 29 karşılaşmada 16 gol ve 9 asistlik performans ortaya koyan 1.87 boyundaki santrforun, kulübü Saint-Etienne ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Tecrübeli futbolcu, henüz kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Bordo-mavili yönetim, forvet hattını sezon sonunda komple değiştirmeyi planlıyor. Krasso için Bjelica'nın onay vermesi halinde ilk hamlenin hemen yapılması düşünülüyor