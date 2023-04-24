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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Krasso bombası! Bjelica onay verirse bitecek

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni teknik direktör Bjelica yönetiminde transfer çalışmaları için kollar sıvandı. Bordo mavililerde bu anlamda gündeme son olarak Fransa 2. Ligi’nde bu sezon 16 gol atan ve 9 asist yapan Fildişi Sahilli santrfor Jean-Philippe Krasso gündeme geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Krasso bombası! Bjelica onay verirse bitecek
Başkan Ertuğrul Doğan, şampiyonluğa ulaşılan bir önceki sezondaki gibi hareket etmek için tüm planlarını yaptı. Buna göre daha bu sezon bitmeden transfer planlaması yapılacak ve tüm takviyeler sezon hazırlık kampına yetiştirilecek. Strajesini, "Kadrosuna önemli isimleri katacağız ancak bu kez hedefimiz daha çok serbest statüde yer alacak isimler olacak" diye açıklayan Doğan'ın, bu planını teknik direktör Nenad Bjelica ile paylaştığı ve ona göre bir liste oluşturulmaya başlandığı ifade edildi. Hırvat hocanın kısa süre içerisinde yönetime takımda kalmasını-gitmesini istediği isimlerle ilgili hazırlayacağı raporu sunacağı ve daha sonra belirlenecek mevkiler için görüşmeler başlanacağı belirtildi.


SÖZLEŞMESI SEZON SONUNDA BİTİYOR

Bu arada yönetim, Bjelica'dan önce scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Jean-Philippe Krasso ile temaslara başlamıştı. Fildişi Sahilli forvet oyuncu ile ilgili görüşler Bjelica'ya iletildi. O da 25 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladı ve yakında kararını açıklayacak. Fransa 2. Ligi'nde bu yıl 29 karşılaşmada 16 gol ve 9 asistlik performans ortaya koyan 1.87 boyundaki santrforun, kulübü Saint-Etienne ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Tecrübeli futbolcu, henüz kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Bordo-mavili yönetim, forvet hattını sezon sonunda komple değiştirmeyi planlıyor. Krasso için Bjelica'nın onay vermesi halinde ilk hamlenin hemen yapılması düşünülüyor

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