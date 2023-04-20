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SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Sivasspor - Trabzonspor karşılaşması ile devam ediyor. 30. hafta maçında Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Trabzonspor'da 6, Sivasspor'da 2 isim süre alamayacak. Trabzonspor'da Nenad Bjelica, takımın başında ilk maça çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 19:04
SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı, 20 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Coffie, Ulvestad, Erdoğan, N'Jie, Saiz, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Markovic, Naci, Gomez

34. RANDEVU

İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

BJELICA'NIN İLK MAÇI

Bordo-mavililer, salı günü İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

FIRTINA'DA 6 EKSİK

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 31 puan topladı. Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.

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