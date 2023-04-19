Nenad Bjelica: Sahada olacağım

EVRAKLAR YETİŞTİRİLECEK
Tecrübel teknik adam ile anlaşmaya varılması camiada heyecanla karşılandı. Bugün takım ile ilk idmanını yaptıracak olan Hırvat hocanın evraklarının yetişmesi halinde takımın başında yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında sahada yer alması bekleniyor. Aksi durumda yine İhsan Gündüz Derelioğlu görev yapacak. Bjelica'nın Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede, "Evrak işlemlerinin çözülmesini ve Sivasspor maçında takımın başında sahada olmayı arzuluyorum. İştahım ve heyecanım çok yüksek" dediği öğrenildi.
Bjelica bu sabah idmanda
Dün yapılan antrenmanı uygun program oluşmaması sebebiyle kaçıran yeni teknik direktör Bjelica, sabah erken saatlerde bir ter idmanı istedi. Burada futbolcularla tek tek tanıştıktan sonra İhsan Gündüz Derelioğlu ile bir değerlendirme toplantısı yapacak. İkilinin birlikte Sivasspor maçında sahada olma ihtimali de bulunuyor.
Oyun felsefesi: Hücum
NENAD Bjelica'nın tercih ettiği formasyon genellikle 4-3-3 ofansif taktiktir. Hücum futbolunu benimseyen bir anlayışa sahip olan Bjelica, takımlarını hücumda etkili ve organize bir şekilde oynatmayı hedeflemektedir. Hızlı hücumlar, topa sahip olma üstünlüğü ve yüksek pres gibi özellikleri oyun felsefesine dahil etmektedir.
5 tane şampiyonluğu var
BJELICA, Dinamo Zagreb takımında görev aldığı 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18'de Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10'da Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011- 12'de Avusturya orta bölge lig şampiyonluğu yaşadı.