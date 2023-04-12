Yaptık yine yaparız

ELİMİZLE DEĞİL BEDENİMİZLE GİRDİK
DOĞAN şöyle devam etti: "Trabzonspor'un artısı eksiki, nerede yanlış yaptı, mali konuların tamamını biliyorum. Benimle konuşup, bana inanan bu ateşten gömleği giyen yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben bu problemlerin tamamını çok net bilerek göreve geldim. Hiçbir şekilde görevden kaçmadım. Bu sorumluluğun altına elimle değil, tüm vücudumla giriyorum. Girerken şunu söylüyorum: Ben bu problemlerin tamamını çözebilirim. Kimse endişe etmesin, yönetim kurulumuza güvensin. Biz Trabzonspor'un spesifik problemlerinin çözümüne talibiz. Taraftarımızın şu an ne düşündüğünü çok iyi biliyorum çünkü ben de Trabzon'un sokaklarında büyüdüm. Ben de iyi bir Trabzonsporluyum."
BILIC İLE GÖRÜŞTÜK
Doğan: Sergen hocamız ile konuştuk ama şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerleri ile görüşmemiz oldu doğrudur. Başka isimler de var
Trabzonspor'un ekonomisinin gerçeklerinden söylüyorum. Bu gerçeklerden bahsederken bir hocaya gidip 4.5-5 milyon para vermem mümkün değil. Trabzonspor'u yarıştırabilecek, herkesin saygı duyduğu bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Bunu en yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Çok ciddi aşamaya geldiğimiz teknik direktörler var. Sergen hocamız konuşuldu ama şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerleri ile görüşmemiz oldu doğrudur. Ama onun dışında birçok teknik direktörle görüşmemiz oldu. İlerleme kaydettiğimiz isimler var. Trabzonspor'u başarıya ulaştırabileceğine inandığımız, dinlediğimizde bu vizyonu gördüğümüz hocayı getireceğiz. Çok ciddi görüşmeler var. Her an bitebilir.
CİDDİ PARA İSTEDİLER
Geldiğimiz günden sonra çeşitli teknik direktörle görüşme yaptık. Görevde olan hocalar ile de görüştük ama başkanlarından izin alarak. Bunun dışında, şu anda görevde olmayan bazı hocalarımıza da görüştük. Kimi hocamız Trabzonspor'un bu pozisyonunda görev yapmak istemediğini iletti. Ama bu durumda, elini taşın altına sokmayan biriyle de benim kafamda uzun vadeli çalışma söz konusu olamaz. Kimileri çok ciddi paralar talep etti. İyi bir hoca getireceğiz ama maliyet önemli."
Stat sponsorluğu
Trabzonspor'un'un stat sponsorluğu boş. Bununla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Stat sponsorunu 3 veya 5 yıla katmak istiyoruz. Trabzonspor'un değerli mülkleri var. Bu mülklerde proje geliştirmeye, yeni mülkler katmaya çalışıyoruz. Biz buradan gelecek bütçeleri, mevcut olan borcun yapılandırmasında borcu yönetilebilir hale getireceğiz... Trabzonspor'un şu an ki borcu yönetilebilir değil... Bunu çözmemiz gerekli."
TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
3 hafta önce scout ekibimizle hocamız belli olmamasına rağmen ciddi olarak elimize aldık. Görüşmeler devam ediyor. Belli noktalara. Göreve getirdiğimiz hocamızın görüşünü almamız lazım. Oyuncuların bonservissiz olması lazım. Bulunduğu bölgelere göre, maliyetlerine göre bakıyoruz. Trabzonspor yıldız oyuncu da alacak. Ama şöyle bir değerlendirme olacak: İhtiyaç... Trabzonspor'un gerekliliği ne getiriyorsa sahada başarılı olmak için o yapılacak.
YARIŞMACI BİR TAKIM
Trabzonspor seneye yarışmacı bir takım olacak. Her kulvarda iddiasını gösterecek. Trabzonspor takımı seneye yarışmak için bu yönetim kurulu ne gerekiyorsa onu yapacak. Üzerine basarak net olarak söylüyorum.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Trabzonspor seneye yarışmacı bir takım olacak. Her kulvarda iddiasını gösterecek. Trabzonspor takımı seneye yarışmak için bu yönetim kurulu ne gerekiyorsa onu yapacak. Üzerine basarak net olarak söylüyorum.
TRABZONSPOR KOLEJİ
Hedeflerimizden bir tanesi, yıllardır konuşulan Trabzonspor kolejini, her şeyiyle hazır hale getirerek A takıma sunmak istiyoruz. Maddi durum kötü diye 10 oyuncu gönderip altyapıdan 10 futbolcu alamazsın. Bu teknik olarak mümkün değil. Dünyanın bütün kulüplerinde, şu yok: 10 oyuncu gitti, 10 oyuncu geldi. Böyle bir sistem yok. Benfica, Sporting Lizbon'un planlaması belli. Bizde bunları yapabiliriz. Türk futbolunda Trabzonspor bu değişimi, farklılığı yapabilecek vizyona ve alt yapıya sahip. En önemli konu, insan kaynağına çok net olarak sahip...
Bırakacağını bilmiyordum
Bize herkes şunu soruyor: 'Planlamanız yok mu?' Ben başkanımızın istifa edeceğini, Abdullah Avcı'nın görevi bırakacağını bilmiyordum ki. Burada Abdullah Avci için bir parantez açmak istiyorum. Gelirken de giderken de ne kadar büyük Trabzonsporlu olduğunu gösterdi. Gözleri dolu dolu veda etti. Maddi beklentisi olmadı.
Süreci yönetemedik
Biz şampiyonluktan sonraki süreci yönetemedik. Bundan sonraki yönetimlere bizim aldığımız gibi değil, ekonomik problemlerini çözmüş bir kulüp bırakmak istiyoruz. Hocamızda bahsetti. Gerekli transferlerden verimi alamadık.
TRABZON KÜÇÜLEMEZ
TRABZONSPOR'UN bünyesi küçülmeyi kabul etmez. Camia da kabul etmez. Doğru yönetmekten bahsediyorum. Mali bütçeyi doğru yönetmek lazım. 25 milyon euro ile şampiyon olduk, 42 milyon euro ile durumumuz ortada...