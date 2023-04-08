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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına ile Sergen Yalçın arasında para sıkıntısı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Sergen Yalçın, yapılan ilk görüşmede 50 milyon TL talep etti. Bu rakam bordo-mavililer'e fazla geldi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. İşte haberin ayrıntıları... | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına ile Sergen Yalçın arasında para sıkıntısı!

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Trabzonspor'da teknik direktör konusundaki belirsizlik henüz çözüme kavuşmadı.

Takımı sezon sonuna kadar bir hocaya emanet edip gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen yönetimde Sergen Yalçın ismi bir anda ön plana çıkmış ve sezon sonu için Montella, Pirlo veya Çağdaş Atan'ı bekleme fikri rafa kaldırılmıştı. Bunun üzerine Sergen Yalçın ile Başkan Ertuğrul Doğan arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. 1.5 yıllık sözleşme, kadro planlaması ve maaş bütçesinin düşürülmesi gibi birçok konuda olumlu geçen görüşme, 50 yaşındaki teknik adamın yardımcılarıyla birlikte yıllık yaklaşık 50 milyon TL civarında bir rakam talep etmesi nedeniyle tıkandı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANDI

Başkan Doğan bu rakamı yüksek bulurken, taraftarlar ilerideki günlerde tekrar görüşmek üzere ayrıldı. Yalçın ile Doğan arasındaki ikinci görüşmenin hangi gün yapılacağı henüz kesinlik kazanmadı ama aradaki rakamsal farklılığın yüksek olduğu belirtildi. Eğer ikinci buluşmadan da sonuç çıkmazsa yönetim alternatif isimlere yönelecek. Sergen Yalçın, kariyerine Beşiktaş alt yapısında başladı. Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Alanya, Yeni Malatya ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyahbeyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Yalçın ile 1.84'lük puan ortalaması elde etti.

TARİHE GEÇTİ

Sergen Yalçın, aynı zamanda Spor Toto Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla oyuncu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmayı başarmıştı.

  • Yunus Emre Sel

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