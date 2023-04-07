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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Hamsik için yol ayrımı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan futbolcunun bordo mavililerle sözleşme uzatmayacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Hamsik için yol ayrımı!

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Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordomavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği 35 yaşındaki orta saha, Slovakya'ya dönmeyi planlıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultuda özel çalıştığı öğrenildi.
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