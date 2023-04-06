Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da hoca için hedef belirlendi! Öncelik o isimde

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da hoca için hedef belirlendi! Öncelik o isimde

Trabzonspor'da Orhan Ak'ın istifası sonrasında yönetim iki toplantı gerçekleştirdi. Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan, takım çalıştırdıkları için şimdilik arka planda kaldı. Fırtına'da Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. İşte haberin detayları... | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da hoca için hedef belirlendi! Öncelik o isimde

Bu sezon katıldığı hiçbir kulvarda başarı sağlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevi bırakmıştı. Yeni seçilen başkan Ertuğrul Doğan, sezon sonuna kadar yola Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak ile devam kararı almıştı. Ancak Ankaragücü yenilgisi sonrasında Trabzonspor kupadan saf dışı kalınca Orhan Ak da istifa etti. Bordomavili yönetim de bu karşılaşma sonrasında Eryaman Stadı'nda mini bir toplantı yaptı. Tüm yöneticiler fikirlerini paylaştı. Ardından da dün görüntülü konferans şeklinde bir toplantı daha gerçekleştirdiler. Vincenzo Montella (Adana Demirspor) ve Çağdaş Atan (Kayserispor) isimleri takım çalıştırdıkları için arka plana itildi. Birçok yönetici takımın toparlanması ve kısa sürede reaksiyon vermesi için Sergen Yalçın'ın adını öne çıkardılar.

RESMİ TEMAS YAKINDA

Trabzonspor yönetimi dün yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından hemen hoca adaylarıyla temasları başlatacak. İlk hedef olan Sergen Yalçın'a resmi teklif götürülecek. 50 yaşındaki çalıştırıcı, 9 Aralık 2021'de Beşiktaş'tan ayrıldığından beri takım çalıştırmıyor. Bordo-mavili yönetim, siyah-beyazlılar ile şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayan başarılı hoca ile görüşerek pazarlıkları başlatacak.

1.84'LÜK ORTALAMA TUTTURDU

Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerine Beşiktaş alt yapısında başladı. Gazintepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.84'lük puan ortalamasına ulaştı. 2 kupa kazandı.

DERELİOĞLU ÇIKARACAK

Yönetim hoca adaylarıyla görüşmelere başlayacak. Ancak hafta sonuna kadar bu temasların sonuçlanmaması durumunda takımı Kasımpaşa maçına İhsan Gündüz Derelioğlu çıkaracak. Ardından da yeni teknik adamın takımı devralmasına kadar Derelioğlu görev yapacak. Daha önce de geçici antrenör olarak Trabzonspor'un başında maça çıkmıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: PSG sonrası Lionel Messi’nin yeni adresi belli oldu! Barcelona ya da Al Hilal derken sürprize imza atacak…
2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Annesini gölgede bıraktı! Ortalığı yıkıp geçtiler! “Koca kız olmuş...”
Jesus'un kaderi pamuk ipliğine bağlı!
Zirve İspanya'da Süper Lig hakemleri ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taraftarlardan yönetime Markovic çağrısı!
Hugo'nun anne acısı
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi (5 NİSAN)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Antalya iftar ve sahur vakti 6 Nisan Perşembe
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan hakem isyanı! Buruk'tan hakem isyanı! 01:19
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 01:19
El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! 01:19
G.Saray'dan penaltı itirazı! G.Saray'dan penaltı itirazı! 01:18
Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... 01:18
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? 01:18
Daha Eski
Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor 01:18
F.Bahçe'ye İngiltere'den forvet! F.Bahçe'ye İngiltere'den forvet! 01:18
Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması! 01:18
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! 01:18
Aslan'dan sürpriz hamle! Kiralama formülü devrede Aslan'dan sürpriz hamle! Kiralama formülü devrede 01:18
F.Bahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa... F.Bahçe'de flaş Aziz Yıldırım kararı! Aday olursa... 01:18