Yıldızlara teklif yağıyor

STATTAN 5 MİLYON EURO
TAT sponsorluğu konusunda son aşamaya gelen yeni yönetim, buradan yıllık 5 milyon euro kasaya koyacak. Ertuğrul Doğan'ın stat için çok önemli firmalarla görüşme halinde olduğu ve anlaşma için sona yaklaşıldığı dile getiriliyor
MALİYETLER DÜŞECEK
Kongreye kadar takım Orhan Ak'a emanet edilirken, yeni hoca seçimin ardından netleşecek. 38 milyon euro olan güncel kadro maliyeti, yeni sezonda 25 milyon euro seviyelerine çekilecek.
PLANLAR HAZIR
Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan, kısa ve orta vadeli planlamasını yapmış durumda. Ay sonuna kadar ödenmesi gereken 16 milyon euro'nun büyük bölümünü bulan Doğan, zamanının önemli kısmını sponsorluk görüşmelerine ayırıyor.