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Yıldızlara teklif yağıyor

Karadeniz devinin birçok futbolcusuna daha şimdiden teklifler geliyor. Yeni yönetimin artık büyük bir kadro değişimine gitmesi bekleniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Yıldızlara teklif yağıyor
Fırtına'da ciddi bir kadro değişimi bekleniyor. Kontratları bitecek Hamsik, Yusuf, Gbamin, Markovic ve Naci'nin yanı sıra pek çok yıldıza teklifler var. Trezeguet ile Mısır'dan Al-Ahly ilgileniyor, Bakasetas'ı Bundesliga'dan Wolfsburg istiyor. Bardhi'ye İtalya'dan, Bartra ve Gomez'e İspanya'dan teklifler var. Brezilyalı Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Her iki oyuncu için bazı kulüpler şimdiden devrede.

STATTAN 5 MİLYON EURO

TAT sponsorluğu konusunda son aşamaya gelen yeni yönetim, buradan yıllık 5 milyon euro kasaya koyacak. Ertuğrul Doğan'ın stat için çok önemli firmalarla görüşme halinde olduğu ve anlaşma için sona yaklaşıldığı dile getiriliyor

MALİYETLER DÜŞECEK

Kongreye kadar takım Orhan Ak'a emanet edilirken, yeni hoca seçimin ardından netleşecek. 38 milyon euro olan güncel kadro maliyeti, yeni sezonda 25 milyon euro seviyelerine çekilecek.

PLANLAR HAZIR

Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan, kısa ve orta vadeli planlamasını yapmış durumda. Ay sonuna kadar ödenmesi gereken 16 milyon euro'nun büyük bölümünü bulan Doğan, zamanının önemli kısmını sponsorluk görüşmelerine ayırıyor.

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