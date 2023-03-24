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Trabzonspor'da hoca için geri sayım! 3 aday var

Orhan Ak ile devam edilmeyeceği kesin. Şu anda en güçlü aday Fatih Tekke. Yeni başkan olacak Doğan, Kayseri maçına yeni teknik adamla çıkmayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'da hoca için geri sayım! 3 aday var

Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan'ı yoğun bir gündem bekliyor. Ödemeler için kaynak arayışında olan Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından teknik direktör konusunda da kolları sıvamış durumda. Kongre sürecinde takım çalıştırması için Orhan Ak'a emanet edilmişti. Doğan, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul sonrası mazbatayı alır almaz yönetim kurulunu toplayacak. Görev dağılımı sonrası teknik adam masaya getirilecek. Yöneticilere teknik adam konusundaki düşüncelerini ve varsa akıllarındaki isimleri paylaşmalarını isteyecek. Bu toplantıda birçok hocanın gündeme getirileceği vurgulanıyor.


FATİH TEKKE'Yİ İSTEDİ
İLK yönetim kurulu toplantısında belirlenecek teknik adam ile kısa süre içerisinde anlaşılıp gelecek hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında takımın başında sahaya çıkması hedefleniyor. Taraftar anketlerinde Fatih Tekke ismi açık ara önde gidiyor. Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyon yapmak zorunda olan ve 38 milyon euro'luk maaş maliyetini 25 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefleyen Trabzonspor'da, camiayı birleştirecek bir teknik direktörün göreve getirilmesi hedefleniyor. Başkanlık için geri sayımda bulunan Ertuğrul Doğan, yerli hocalar üzerinde yoğunlaşıyor. Tekke, Trabzonspor için hazır olduğunu söylüyor.


3 farklı aday daha var
Trabzonspor'un efsane oyuncusu Fatih Tekke'nin, İstanbulspor'da gösterdiği teknik adamlık performansının ardından mutlaka göreve getirilmesi isteniyor. Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip olan İstanbulspor, kısıtlı imkanlarına rağmen iyi direniyor. Trabzonspor'la adı geçen diğer yerli hocalar; Sergen Yalçın, Çağdaş Atan ve İlhan Palut...

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