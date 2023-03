11 eksik oyuncuyla antrenman yapan Karadeniz devinde Orhan Ak, altyapıdan 7 futbolcuyu A takıma dahil etti

Fırtına'da gözler altyapıya çevrilmiş durumda. Orhan Ak , milli takımlara giden 9 oyuncu ve sakatlığı bulunan 2 futbolcunun yokluğunda altyapıdan 7 ismi A takıma dahil etti. Ak'ın bu oyuncuları milli arada A takıma adapte etmeye çalışacağı belirtildi. A takıma alınan isimler: Çağan Yılmazer (kaleci), Caner Uzun (sağ bek), Emirhan Zaman (orta saha), Ali Alperen Çelik (orta saha), Mustafa Pınarcı (merkez orta saha), Gökdeniz Kazaz (ön libero), Zekeriya Berk Bulut (forvet).Trabzonspor, Down Sendromu Derneği ile iş birliği yaparak down sendromuna karşı farkındalık yaratmak ve yardım sağlamak üzere yeni bir çalışmaya imza attı. Bordo-mavililerin resmi ürünlerinin satıldığı TS Club internet sitesi ve mağazalarında, down sendromlu çocukların çizimlerinden esinlenerek tasarlanan bez çantalar satışa sunuldu