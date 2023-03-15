Trabzonspor'da Fatih Tekke heyecanı!

Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'da başkanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı da seçim öncesinde adayların önünü açmak için istifasını vermişti. Karşılıklı fesihle yollar ayrılmıştı. Karadeniz devinde şu ana kadar başkanlığa adaylığını açıklayan tek isim Ertuğrul Doğan oldu. Bordo-mavili kulislerde Ertuğrul Doğan'ın seçilmesi durumunda hangi teknik direktör ile çalışacağı merak konusu. Bir kesim yeniden Abdullah Avcı'yı göreve çağıracağını belirtirken diğerleri ise Doğan'ın Fatih Tekke ismini düşündüğünü söyledi.

YABANCI GELMEYECEK

Bordo - mavili kulüpte başkanlık için adaylığını koyan Ertuğrul Doğan, seçim sonuçlanana kadar herhangi bir teknik direktör ile görüşmeyi planlamıyor. Ancak tabii ki aklında bir tarif var. Doğan, yabancı bir hoca ile çalışmayı düşünmüyor. Aklında yerli ve Süper Lig'i bilen biri var. Kulislerde Doğan'ın şu anda İstanbulspor'da görev yapan ve 'camianın evladı' Fatih Tekke'yi istediği konuşuluyor. Bordomavili camiadan da genç çalıştırıcıya büyük bir sevgi var. Trabzonspor'a hoca olarak gelmesini isteyenler çoğunlukta.

"BU ŞEHİR BENİM ŞEHRİM"

İstanbulspor'un hocası olan Fatih Tekke, Trabzonspor'a 4-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından duygusal bir konuşma yapmıştı. Tarihi sözleri şöyleydi: "Bu şehrin çocuğuyum. Benim sadece futbol değil, hayatımın geleceği de geçmişi de Trabzon'da. Ben İstanbul'da her dakika Trabzon'a dönmenin hayalini kuruyorum. Şehri ve insanını seviyorum. Buraya aitim. Bu şehir benim şehrim"

ABDULLAH AVCI DA İŞARET ETTİ

Karadeniz ekibinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, kendisinden sonra takımı Fatih Tekke'nin devralmasını istemişti. Avcı o dönemde "Futbola kafa yoran, kendini sürekli geliştiren bir isim. Umarım bir gün Trabzonspor takımını o yönetir" ifadelerini kullanmıştı.