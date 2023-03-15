İstanbulspor'un hocası olan Fatih Tekke, Trabzonspor'a 4-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından duygusal bir konuşma yapmıştı. Tarihi sözleri şöyleydi: "Bu şehrin çocuğuyum. Benim sadece futbol değil, hayatımın geleceği de geçmişi de Trabzon'da. Ben İstanbul'da her dakika Trabzon'a dönmenin hayalini kuruyorum. Şehri ve insanını seviyorum. Buraya aitim. Bu şehir benim şehrim"

ABDULLAH AVCI DA İŞARET ETTİ

Karadeniz ekibinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, kendisinden sonra takımı Fatih Tekke'nin devralmasını istemişti. Avcı o dönemde "Futbola kafa yoran, kendini sürekli geliştiren bir isim. Umarım bir gün Trabzonspor takımını o yönetir" ifadelerini kullanmıştı.