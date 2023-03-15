Ah Nwakaeme vah Nwakaeme

Başta Trabzonsporlular olmak üzere Türk futbolseverlerin en çok özlediği isimlerin başında Anthony Nwakaeme geliyor. Nijeryalı yıldız Al-Fayha'da her zamanki gibi döktürürken Karadeniz devinin hücumcuları bu sezon sınıfta kaldı. 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübünde 17 karşılaşmada 7 gole ulaştı bile. Sadece golleri değil, çalımları ve oyun aklıyla Suudi futbolseverler arasında özel bir hayran kitlesi oluştu.
Başta Trabzonsporlular olmak üzere Türk futbolseverlerin en çok özlediği isimlerin başında Anthony Nwakaeme geliyor. Nijeryalı yıldız Al-Fayha'da her zamanki gibi döktürürken Karadeniz devinin hücumcuları bu sezon sınıfta kaldı. 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübünde 17 karşılaşmada 7 gole ulaştı bile. Sadece golleri değil, çalımları ve oyun aklıyla Suudi futbolseverler arasında özel bir hayran kitlesi oluştu.