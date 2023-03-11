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Trabzonspor'un sosyal medya hesabı hacklendi!

Trabzonspor'un Youtube hesabı hacklendi ve bir araba görseli paylaşıldı. Kulüp, bununla alakalı henüz bir bilgilendirme yapmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:50
Trabzonspor'un sosyal medya hesabı hacklendi!

Trabzonspor'un sosyal medya platformlarından Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi. Kulübün geçmiş tüm videolarının silindiği kanalda, saldırı sonrası Tesla şirketi sahibi Elon Musk'ın canlı yayın söyleşisi yer alıyor.

Trabzonspor'un video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu Youtube'daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi. Kanalın ismi ve logosu, Elon Musk'ın şirketi olan 'Tesla' ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın, Tesla'nın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı. Kulüp yetkilileri, hesabın geri alınması için Youtube platformuyla iletişime geçti.

İşte o görsel:

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