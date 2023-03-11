Haberler Trabzonspor Son tarih 17 Mart

Son tarih 17 Mart

Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayım devam ediyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan'ın resmi olarak adaylığını duyurduğu seçimde 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylık başvurusu süresi 17 Mart saat 18.00'de sona eriyor. Başkanlığa aday olmak isteyen kişi veya kişilerin bu tarihe kadar Divan Kurulu'na yazılı müracaatta bulunması gerekiyor. Kongre 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Son tarih 17 Mart
Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayım devam ediyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan'ın resmi olarak adaylığını duyurduğu seçimde 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylık başvurusu süresi 17 Mart saat 18.00'de sona eriyor. Başkanlığa aday olmak isteyen kişi veya kişilerin bu tarihe kadar Divan Kurulu'na yazılı müracaatta bulunması gerekiyor. Kongre 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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