Son tarih 17 Mart

Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayım devam ediyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan'ın resmi olarak adaylığını duyurduğu seçimde 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylık başvurusu süresi 17 Mart saat 18.00'de sona eriyor. Başkanlığa aday olmak isteyen kişi veya kişilerin bu tarihe kadar Divan Kurulu'na yazılı müracaatta bulunması gerekiyor. Kongre 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayım devam ediyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan'ın resmi olarak adaylığını duyurduğu seçimde 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylık başvurusu süresi 17 Mart saat 18.00'de sona eriyor. Başkanlığa aday olmak isteyen kişi veya kişilerin bu tarihe kadar Divan Kurulu'na yazılı müracaatta bulunması gerekiyor. Kongre 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.