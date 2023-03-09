Haberler Trabzonspor Doğan'a destek

Doğan'a destek

Kulüpte olağanüstü kongre hareketliliği devam ediyor. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'a açık destek verdi. Hekimoğlu, "Ertuğrul Doğan, 5 yıl boyunca maddi ve manevi büyük fedakarlıklarda bulundu. Artık edindiği büyük tecrübeyle Trabzonspor başkanlığı zamanı gelmiştir. Bize düşen de destek vermektir" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Doğan'a destek
Kulüpte olağanüstü kongre hareketliliği devam ediyor. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'a açık destek verdi. Hekimoğlu, "Ertuğrul Doğan, 5 yıl boyunca maddi ve manevi büyük fedakarlıklarda bulundu. Artık edindiği büyük tecrübeyle Trabzonspor başkanlığı zamanı gelmiştir. Bize düşen de destek vermektir" diye konuştu.
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