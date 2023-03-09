Doğan'a destek

Kulüpte olağanüstü kongre hareketliliği devam ediyor. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'a açık destek verdi. Hekimoğlu, "Ertuğrul Doğan, 5 yıl boyunca maddi ve manevi büyük fedakarlıklarda bulundu. Artık edindiği büyük tecrübeyle Trabzonspor başkanlığı zamanı gelmiştir. Bize düşen de destek vermektir" diye konuştu.
Kulüpteolağanüstü kongre hareketliliği devam ediyor. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'a açık destek verdi. Hekimoğlu, "Ertuğrul Doğan, 5 yıl boyunca maddi ve manevi büyük fedakarlıklarda bulundu. Artık edindiği büyük tecrübeyle Trabzonspor başkanlığı zamanı gelmiştir. Bize düşen de destek vermektir" diye konuştu.