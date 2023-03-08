Haberler Trabzonspor Avcı istifa etti

Avcı istifa etti

Seçim öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı’dan da bir hamle geldi. Usta çalıştırıcı dün kongreye kadar başkanlık yapacak Doğan ile buluştu. İstifa kararını açıkladı. Ertuğrul Doğan da bu kararı saygıyla karşıladı. Avcı 2025'e kadar kontrat uzattığı kulüpten sadece hak edişlerini alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Avcı istifa etti

Süper Lig'de Trabzonspor'u geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştırarak tarihi bir başarı yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı bu yıl ki kötü gidişat ve seçim sürecine girilmesi sebebiyle bir karar aldı. Deneyimli çalıştırıcı dün kongreye kadar kulübe başkanlık eden Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi ve istifasını sundu. Doğan ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştiren Abdullah Avcı "Sizin yeni bir sayfa açmanızı istiyorum. Bu nedenle ben görevimi bırakmaya hazırım" dedi. Doğan da hocanın bu fikrine saygı duyarak kararı yöneticilerle paylaştı.

YÖNETİM KABUL ETTİ

Ertuğrul Doğan, yöneticileriyle görüşerek Abdullah Avcı'nın istifa kararını kabul etti. Abdullah Avcı'nın görevi bırakmasının kabul edilmesinde kongreye kadar sadece 1 maça çıkılacak olması ön plana çıktı. Bordo-mavili kulüpte, Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından yeni hocanın kim olacağı belirsiz. Şimdiden birçok teknik direktörün ismi geçmeye başladı. Ancak Trabzonspor'un yeni teknik direktörü seçimli genel kurulun ardından belli olacak. Karadeniz kulübünden istifa eden Abdullah Avcı, takımla vedalaştıktan sonra şehirden ayrılacak.

TARAFTAR BIRAKMAMIŞTI

Abdullah Avcı 5-0 kaybedilen Alanyaspor mücadelesi sonrasında da istifa sinyalleri vermişti. O dönemde bordo-mavili taraftarlar evinin önüne giderek deneyimli çalıştırıcının görevine devam etmesini istemişti. Yönetim Kurulu da destek verince Avcı görevinde kalmıştı. Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in ardından Trabzonspor'u şampiyon yapan 3. teknik adam olmuştu.

TAZMİNAT İSTEMEDİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile olan kontratını 2025 yılına kadar uzatmıştı. Deneyimli hocanın istifasının ardından tazminat istemediği belirtildi. Ancak yönetim kendisine sezon sonuna kadar olan hak edişlerini verecek.

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