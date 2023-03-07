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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu döneminde asbaşkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 16:08 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 16:21
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararından dakikalar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri için teşekkür eden Doğan, paylaşımında "Başkanımız Sayın Ağaoğlu ile yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta sizlerin de desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON ÖZELİNDE İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Takımın içinde olduğu durumu değerlendiren Doğan, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Şu bilinmelidir ki, yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve inancımız tabi ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, adaylığını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti. Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum."

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