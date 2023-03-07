Haberler Kimdir ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Trabzonspor'da yönetici olan Ertuğrul Doğan'ın yaşamı, kariyeri, özel hayatı gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Trabzon ilinin en ünlü iş insanlarından biri olan Ertuğrul Doğan ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 17:20
ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetiminde Asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkan adaylığını açıkladı. Açıklamanın ardından Ertuğrul Doğan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ertuğrul Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, Trabzonspor başkan adayıdır.

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