Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Stefano Denswil açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya 11'de başlayacak olan Stefano Denswil öncesi ısınma esnasında sakatlanarak kadro dışı bırakırken oyuncu, soyunma odasında yapılan tedavinin ardından tekrar ilk 11'e dahil edildi.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Takımımızın HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan oyuncumuz Stefano Denswil'in yerine, Jean-Philippe Gbamin ilk 11'e dahil edildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Kulüpten yapılan ikinci açıklamada, Stefano Denswil, soyunma odasında yapılan tedavinin ardından tekrar ilk 11'e dahil edildi. ifadeleri kullanıldı.