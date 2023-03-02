Güvenoyu alalım

NELER TARTIŞILDI?

Trabzonspor Yönetim Kurulu önceki gece Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gündemde biriken konuları değerlendirmek üzere uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Bir grup yöneticinin tesislerde, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın telekonferans yöntemi ile katıldığı toplantıda birbirinden önemli konular masaya yatırıldı, çözüm arandı. Gelecek sezona yön verme ve bu yıl yapılacakların uzun uzun tartışıldığı toplantının satır başları şu şekilde:

1- MARTTAKİ ÖDEME YÜKÜ

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri mart ayı içerisinde ödenmesi gereken yaklaşık 250 milyon TL'lik rakam oldu. Bu paranın bulunması, sponsorluk görüşmeleri ve yönetim katkıları konuşuldu.

2- HERKES GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Takımın bu sezonki performansı, ekonomik şartların tartışıldığı bu toplantıda, yönetim kurulunun sezon sonuna kadar olan süreci görmesi gerektiğini savunanlar olduğu gibi şu an bir karar alınması ve kongreye gidilmesi gerektiğini söyleyenler de oldu. Ancak bu karar cumartesi günü yüz yüze tekrar görüşülmek üzere karara bağlanamadı.

3- TRANSFER PLANLAMASI

Toplantının en önemli konularından bir tanesi ise bu sezon transfer edilen oyunculardan istenen verimin alınamayışı oldu. Bu konuda öz eleştiri yapılırken sezon sonu için bir daha bu tarz hataların yapılmaması konusunda görüşler paylaşıldı. Artık çok daha dikkatli hareket edileceği dile getirildi.

4- HEDEFLER KONUŞULDU

Takımın Avrupa'dan elenmesinin ekonomik olarak çok ciddi gider kayıplarına sebebiyet verdiği belirtildi. Ayrıca Spor Toto Süper Lig yarışında geride düşülmesinin bu durumu daha kötü hale getirdiği konusunda da fikir alışverişi yapıldı. Yunus Emre SEL