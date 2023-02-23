Türkiye için bir daha! İşte Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 11'i

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında bu akşam deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak. St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek... Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, turu geçerek son 16'ya kalmayı hedefliyor. Fırtına'ya tur için galibiyetin yanı sıra beraberlik yetecek. Karadeniz devinde sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan ve Marek Hamsik forma giyemeyecek. MONTASSER Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almadıkları için İsviçre'ye götürülmedi... Oyuncular hareket öncesi; turu geçerek Türkiye'ye moral vereceklerini söyledi. Bordo-mavililer, Basel ile 2019-20 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaşmıştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz, deplasmandaki maçtan ise 2-0 mağlup ayrıldı. Basel, o dönem 13 puanla grubu lider bitirirken Trabzonspor, 1 puanla son sırada yer aldı...

149'UNCU RANDEVU

Fırtına, Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ

THY'ye ait özel uçakla İsviçre'ye giden bordo-mavili kafileyi otelin önünde 4 büyük kulübün taraftarları birlikte karşıladı. Bakasetas ile fotoğraf çektiren bir F.Bahçe taraftarı, "Hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah Trabzon turu geçer" dedi.

NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, bu akşam her türlü galibiyet ve beraberlik halinde turu geçen taraf olacak. Bordo-mavililer sahadan en az 2 farklı skor ile mağlup ayrılırsa elenecek. Basel'in 1 farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmaya gidecek.

KADRODA 22 KİŞİ YER ALDI

Abdullah Avcı, Basel'e 22 oyuncu götürdü: Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Peres, Larsen, Eren, Hugo, Bartra, Hüseyin Türkmen, Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez, Naci.

3.5 YILDIR DIŞARDA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. Dış sahada en son UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla kazanan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

GURBETÇİLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Basel'deki karşılaşmaya Türkler'in ilgisi büyük... Yaklaşık 3 bin kişi Trabzonspor'a destek verecek. Gurbetçilerin rakip tribünden de bilet aldıkları belirtiliyor. Ancak Basel, bu kişilerin biletleri olsa dahi stada alınmayacağını açıkladı.

TUR PRİMİ 600 BİN EURO

Trabzonspor, Basel'i elemesi durumunda 600 bin euro tur geçme primi alacak. Bu aşamada galibiyet primi ödenmiyor. Bordo-mavililer daha önce bu tura katıldığı için 300 bin euro prim hakkı elde etmişti.

SON 16'DA KURALAR YARIN ÇEKİLECEK

Konferans Ligi'nde Son 16 turu kuraları yarın çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı olacak. Son 16 turunda ilk maçlar, 9 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Basel: Hitz, Lopez, Adams, Pelmard, Vogel, Frei, Diouf, Amdouni, Novoa, Kade, Zeqiri.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.