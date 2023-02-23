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Basel 2-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel'e konuk oldu. Fırtına rakibine deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 00:53 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 01:08
Basel 2-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel'e konuk oldu.

Bordo-mavililer, sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

İsviçre ekibinin gollerini Mohamed Zeki Amdouni ve Andi Zeqiri kaydetti.

Trabzonspor'da Bakasetas bir penaltı atışından yararlanamadı. Bordo-mavililerin Denswil ile bulduğu gol VAR'dan dönerek iptal oldu.

Trabzon'daki koreografi, pankartla açıldı

Taraftarlar, Trabzon'da iki takım arasında oynanan ilk maçta kurtarma görevlisi ile kucağında çocuğun yer aldığı koreografiyi, pankarta bastırdı.

Trabzonspor taraftarları, stadyuma getirdiği koreografinin pankartını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlar birlikte açtı.

Bazı Trabzonspor taraftarları, üzerinde depremden etkilenen şehirlerin isimleri, plaka kodları ve deprem günü ile başladığı anın saatinin yer aldığı siyah tişört giydi.

Taraftarlar stadyum çevresinde 10 ilin isimleri okunmasının ardından "burada" diye bağırdı. Ayrıca Türkiye haritasının yer aldığı depremle ilgili "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart açıldı.

Stat ekranlarından ilk maçın siyah-beyaz kısa görüntüsüne yer verildi.

Ağaoğlu'na sevgi gösterileri

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç günü Basel'e gelerek karşılaşmayı izledi.

Taraftarlar, Başkan Ağaoğlu'nun tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ağaoğlu, taraftarlara alkışla karşılık verdi.

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