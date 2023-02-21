Efsaneye yakışır

Trabzonspor'da 87 yaşında vefat eden efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybetmenin üzüntüsü sürüyor... Bordo-mavili ekibe 4 şampiyonluğun yanı sıra 2'si özel 18 kupa kazandıran Özyazıcı, Trabzon ve Trabzonsporlular'ın kalbinde özel bir yer edindi... Her kesimin saygısını kazanan Özyazıcı'nın adının yaşatılması için öneriler de gelmeye başladı... İlk akla gelen ise adının Trabzonspor Stadyumu'na verilmesi oldu. Sosyal medyada görüşlerini dile getiren taraftarlar, şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ilk isim olan, Anadolu ihtilalinin mimarı olarak görülen Özyazıcı'nın isminin stada verilmesinin doğru bir vefa hareketi olacağını ifade ettiler... Yönetimin de konuyu değerlendirmesi bekleniyor.
AHMET SUAT ÖZYAZICI'NIN KAZANDIĞI KUPALAR
4 Birinci Lig şampiyonluğu
4 Birinci Lig şampiyonluğu
1 İkinci Lig şampiyonluğu
3 Türkiye Kupası
5 Cumhurbaşkanlığı Kupası
2 Başbakanlık Kupası
1 Kıbrıs Barış Kupası
1 Deprem Kupası
1 Kara Kuvvetleri Kupası