Elveda efsane

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı... Önceki gün 87 yaşında vefat eden Özyazıcı için Trabzon İskenderpaşa Cami'nde dün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İlk kez bir Anadolu takımını şampiyonluğa taşıyan, Trabzonspor'a toplamda 18 kupa kazandıran Özyazıcı'nın cenazesine spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da efsane isme son görevlerini yaptı.

DUALAR EDİLDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzonspor eski başkanı Faruk Özak'ın yanı sıra bordo-mavili kulüpte görev almış eski yöneticiler, futbolcular, ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni tarafından kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi dualarla Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FUTBOLUN FILOZOFUYDU

hmetT Suat Özyazıcı için cenazı namazından önce eski Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu Millet Bahçesi'nde anma töreni düzenlendi... Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Değerli hocamız sadece başarılı bir sporcu, çok başarılı bir antrenör değil benim gözümde bir filozoftu. Yaşadığı dönemde Türk futbolunun yapısını ve ihtiyaçlarını o kadar iyi analiz etti ki bunu ancak bir filozof analiz edebilirdi. 16 kupası vardı ancak çok mütevazıydı" dedi. Eski başkanlardan Mustafa Günaydın, "Zor şartlarda önemli başarılara imza attı. Bana göre o Türkiye'nin en büyük hocasıydı" derken, Ahmet Celal Ataman, "Hiç kimsenin belki de tarihte başaramadığı kadar takımını yüceltti", Faruk Özak, "Trabzonspor'a ilkleri yaşattı. Elindeki kadroyu çok iyi dizayn eden çok zeki ve bilge bir insandı" ifadelerini kullandı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise, "Onun başarılarına çok az insan ulaşabildi" diye konuştu.

ABDULLAH AVCI: GENÇLİĞİMİN EFSANESİ

Benim gençliğimin efsane hocasıydı. Örnek aldığım, Trabzonspor'u 4 büyük yapan insandı... Bir gün müzeyi gezerken gördüm. Ahmet hocamızın kupa aldığında oyuncuların sırtında gezerken eşofmanın üzerinde kasketi vardı. Çok dikkatimi çekti. Kaskete meraklıydım. Kupa alırsam kasket takacağım dedim. O gün kupayı alırken kasket yanımdaydı.

ŞENOL GÜNEŞ: HİKAYELERİ ANLATILMALI

Hepımızın sevdiği saydığı, başarılı futbol ve aile hatayı olan değerli bir büyüğümüzdü. Onların hikayeleri çok büyük. Keşke bu hikayeleri yaşıyorken belgesele dönüştürülüp anlatılabilseydi. Gelecek nesillere verecek oldukları çok büyük değerler vardır. Onlar yoku var ettiler.

CAN ÖZYAZICI (OĞLU): İŞ AHLAKINI ÖĞRETTİ

Tam 40 yıl (iş hayatında) beraber çalıştık. İş insanlığı, iş ahlakını ve çalışmanın önemini öğretti bize. Gurur duyuyorum. Herkesin Suat hocasıydı, benim de Suat babamdı. Nurlar içerisinde yatsın.