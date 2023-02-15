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Trabzonspor Basel maçına siyah formayla çıkacak

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi nedeniyle maça siyah formayla çıkacağını açıkladı. Bordo-mavililer, maça gelecek taraftarlarını da siyah giymeye davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:19
Trabzonspor Basel maçına siyah formayla çıkacak

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda Basel ile oynayacağı maça siyah-formayla çıkacağını açıkladı. Fırtına, taraftarını da siyah giymeye davet etti.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Yarın oynayacağımız Basel karşılaşmasına siyah formamız ile çıkacağız. Tek renk, tek yürek olmak için de maça gelecek tüm taraftarlarımızı siyah giyinmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi olay-off turu ilk maçı perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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