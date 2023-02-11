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Trabzonspor moral bozukluğuyla Basel mücadelesine hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası Konferans Ligi Play-Off turundaki rakibiyle oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı. Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yardım eli uzatan bordo-mavili kulüp, Basel maçı gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:07
Trabzonspor moral bozukluğuyla Basel mücadelesine hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye'de tüm spor müsabakalarının durdurulması üzerine Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle temasa geçti. Yapılan görüşmede Trabzon'un depremlerden etkilenmemesi gerekçesiyle Konferans Ligi C grubu play-off müsabakası olan Basel maçının tarihlerinde değişikliğe gidilmedi. Bordo-mavili ekip bunun üzerine 16 Şubat'ta Trabzon'da, 23 Şubat'ta Basel'de oynanacak müsabakaların hazırlıklarına dün akşam saatlerinde başladı.

MORALLER BOZUK

Bordo-mavili takım, moral bozukluğuyla başladıkları antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart açtı. Ülkeyi yasa boğan depremin gölgesinde ilk idmanına çıkan oyuncular, Basel maçı hazırlıklarını bugün yapılacak idmanla sürdürecek.

BASEL MAÇI GELİRLERİ DEPREMZEDELER YARARINA

Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere destek vermeyi sürdüren Trabzonspor'da futbolcular AFAD ve yardım kuruluşlarına bireysel bağışlarda bulunmayı sürdürüyor. Taraftarların açık artırmaya çıkardıkları imzalı formaları ve satın alan bazı futbolcular, aldıkları anı ürünlerini açık artırmaya çıkararak gelirleri depremzedelere bağışlayacak. Depremin ilk gününde bölgede TS Club ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderen bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu, Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçından elde edilecek gelirleri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Öte yandan, Başkan Ağaoğlu, gelirleri yine depremzedelere bağışlanacak şekilde Almanya'da büyük bir kulüple hazırlık maçı oynanması için de temaslarını sürdürüyor.


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