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Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Djaniny ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bordo-mavililer, 31 yaşındaki oyuncunun, BAE ekibi Sharjah FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Transferin mali detayları KAP'a bildirildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 16:09 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 16:16
Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Trabzonspor'da Djaniny ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bordo-mavililer, 31 yaşındaki oyuncunun, Sharjah FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

KAP'A BİLDİRİLDİ!
Trabzonspor transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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