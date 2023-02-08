Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Trabzonspor'da Djaniny ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bordo-mavililer, 31 yaşındaki oyuncunun, Sharjah FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
KAP'A BİLDİRİLDİ!
Trabzonspor transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.