Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor.
Bordo mavililer mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor.
Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez
Antalyaspor: Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.