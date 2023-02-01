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Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 20:50
Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor.

Bordo mavililer mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Antalyaspor: Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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